Der Markt explodiert Graph Blockchain entwickelt sich zum NFT-Technologieführer

Den Defi- und NFT-Spezialisten Graph Blockchain Inc. hatten wir Ihnen erstmals bereits vor gut einem Monat, nämlich genau am 20. Juli 2021 präsentiert. Damals stand der Aktienkurs noch bei lächerlichen 0,05 Can$.