BERENBERG stuft Home24 auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Catharina Claes

Analysiertes Unternehmen: Home24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Home24 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das hohe, prozentual zweistellige Umsatzwachstum habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, so dass der Möbelversandhändler den Umsatzausblick am oberen Ende der bisherigen Zielspanne konkretisiert habe, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marketingstrategie funktioniere und sollte Home24 auch in Zukunft solche Wachstumsraten ermöglichen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2021 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.