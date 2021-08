Bei Veröffentlichung der Halbjahreszahlen – die besser als prognostiziert mit 39 % Anstieg auf 1,135 Mrd USD Umsatz ausfielen bei einem Gewinn von 1.32 bis 1,34 USD/Aktie – reduzierte man die Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Grund waren die im Q2 um 17 % gefallenen Produktumsätze, die Corona-gebunden waren, während die nicht-corona-abhängigen Umsätze um 375 im Halbjahr stiegen.

Aber nun scheint der Absatzrückgang für Testkits/Testverfahren für covid 19 nur temporär gewesen zu sein

Während es am 12.07. noch aus den Niederlanden hieß: „Die Umsatzeinbußen für COVID-19 Produktgruppen betrafen alle Regionen und Produktkategorien, da die Impfkampagnen gegen COVID-19 zu einer geringeren Testnachfrage führten.“ scheint sich das nun erledigt zu haben. Denn der CEO Thierry Bernhard wird heute von bloomberg in dem heutigen Artikel: „Covid Test Maker Qiagen Wants to Know Staff’s Vaccine Status“ von Naomi Kresge folgendermassen zitiert: „Bernard said Qiagen is seeing demand for tests rise again. Across the industry as a whole, companies are now shipping close to 1 million Covid PCR tests a day in the U.S., he said — still less than the 1.5 million-test peak in mid-January, but more than double the level of shipments in mid-June. Demand is also spiking in Israel, France, Italy and Spain, he said, predicting a rise in Germany, Austria and Switzerland as schools return to session. „

Zur Erinnerung die Prognose VOR dem offensichtlichen Zwischennachfragetief – und der Status aktuell

„QIAGEN hat seine Prognose für das Wachstum des Konzernumsatzes (CER) für das Gesamtjahr 2021 auf mindestens 12% (vorherige Prognose: ca. 18-20% CER) und für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf mindestens $2,42 CER angepasst (vorherige Prognose: $2,42-2,46 CER. Basierend auf den Wechselkursen vom 30. Juni 2021 wird weiterhin erwartet, dass die Wechselkursschwankungen gegenüber dem US-Dollar im Gesamtjahr 2021 einen positiven Effekt von ca. zwei bis drei Prozentpunkten auf das Konzernumsatzwachstum zu tatsächlichen Wechselkursen haben werden. Es wird weiterhin ein positiver Effekt von $0,02-0,03 je Aktie auf den bereinigten Gewinn je Aktie erwartet.