DATRON AG: DATRON AG veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2021

- Umsatz beträgt TEUR 25.663 (Vorjahreswert TEUR 21.988)

- Auftragseingang TEUR 27.581 (Vorjahreswert TEUR 20.333)

- EBIT TEUR 2.294 entsprechend einer EBIT-Marge von 8,9%

(Vorjahreswert TEUR 340, EBIT-Marge von 1,5%)

- Ergebnis je Aktie EUR 0,42 (Vorjahreswert EUR 0,07)

Mühltal, 26. August 2021 ‐ Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt die Zahlen zum ersten Halbjahr 2021 bekannt.



In den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres konnte der DATRON Konzern insgesamt Umsatzerlöse von TEUR 25.663 erzielen, das entspricht einer Steigerung von 17% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang betrug in diesem Zeitraum TEUR 27.581 - ein überproportionales Wachstum von 36% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die resultierende Book-to-Bill Ratio (bereinigt um den BilRUG-Effekt) betrug 1,09 (nach einem Vorjahreswert von 0,94). Der DATRON Konzern erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 ein EBIT von TEUR 2.294, entsprechend einer EBIT-Marge von rund 8,9%. Das Ergebnis je Aktie betrug insgesamt EUR 0,42.

Auf Quartalsebene erwirtschaftete der DATRON Konzern in den Monaten April bis Juni 2021 einen Auftragseingang von TEUR 15.518 (Vorjahr TEUR 8.115), einen Umsatz von TEUR 14.273 (Vorjahr TEUR 10.279) sowie ein EBIT von TEUR 1.582 (Vorjahr TEUR 187).

"Wir blicken auf ein gutes Halbjahr 2021 und insbesondere sehr gutes 2. Quartal 2021 zurück und können hiermit die vorläufigen Zahlen aus unserer Adhoc-Mitteilung vom 27. Juli 2021 vollständig bestätigen. Mit diesen Zahlen konnten wir uns deutlich positiv von den Wachstumsraten des VDMA absetzen und blicken zudem zuversichtlich in das verbleibende Restjahr 2021." kommentierte Michael Daniel, CFO der DATRON AG, den aktuellen Halbjahresabschluss der Gesellschaft.