FlatexDegiro Aktie Keine Panik, tatsächlich im Plus Eine FlatexDegiro Aktie zu 22,74 Euro gab es lange nicht mehr. Dass der Aktienkurs des Online-Brokers wieder auf diesem Niveau notiert, liegt allerdings nicht an einem Kurssturz, sondern an einem Aktiensplit im Verhältnis 1:4, den das SDAX-notierte …