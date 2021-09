Foto: Boris Roessler - dpa DAX-FLASH Kaum veränderter Wochenstart - Leitindex auf Richtungssuche Nachrichtenagentur: dpa-AFX 91 | 0 | 0 06.09.2021, 06:59 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte kaum verändert in die neue Woche starten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 784 Punkte. Bei geschlossener US-Börse am "Labor Day" winkt ein ruhiger Handelstag. Am Freitag war der Dax nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA mit 15 690 Punkten bis an seine seitwärts laufende 50-Tage-Linie gerutscht, bevor er die Verluste letztlich wieder eindämmen konnte. Die Durchschnittslinie gilt als mittelfristiges Trendbarometer. Seit dem Rekord von 16 030 Punkten Mitte August wartet der Dax auf einen neuen Trend. Nach Einschätzung der Marktexperten der Credit Suisse schließt der US-Arbeitsmarktbericht aus, dass die US-Notenbank bereits im September ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur verringert. Sie rechnen mit diesem Schritt aber weiterhin noch in diesem Jahr. Auch mit Blick auf die Europäische Zentralbank sind die Anleger gespannt, wie es ein halbes Jahr vor dem bereits hinausgeschobenen Auslauf des Programms mit den Pandemie-Anleihekäufen (PEPP) weitergeht. Die EZB-Sitzung am Donnerstag gilt entsprechend als Höhepunkt der Woche./ag/zb





