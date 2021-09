PowerTap Hydrogen Capital: PowerTaps AES meldet Durchbruch, extrahiert 'verlorenen' Wasserstoff aus Erdgaspipelines

Unsere wegweisenden Tests haben gezeigt, dass die patentierte AES-Technologie in der Lage ist, überschüssigen erneuerbaren Strom als Wasserstoff in Erdgaspipelines zu speichern. Derzeit gibt es KEINE kostengünstige Lösung, diesen Wasserstoff für die kommerzielle Nutzung zurückzugewinnen.

Laborversuche über einen Zeitraum von 5000 Stunden haben gezeigt, dass die effiziente Extraktion von Wasserstoff, der in Erdgaspipelines gespeichert ist, mit den Systemen von AES wirtschaftlich rentabel ist.

Dies ist ein kritischer Teil der Lösung eines Hauptproblems (Netzinstabilität) und erzeugt eine bedeutende neue potenzielle Quelle sauberer Energie (Wasserstoffabscheidung und -speicherung), die bisher verworfen wurde oder auf wirtschaftliche Weise nicht genutzt werden konnte.

In vielen Gerichtsbarkeiten weltweit führt überschüssiger Solar- und Windstrom zu Problemen mit der Netzinstabilität, was zu einem Mangel an Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit für große Stromverbraucher führt. Die aktuelle Lösung ist die "Kürzung" der Produktion. Dies ist ein sehr ineffizientes und teures Mittel zur Regelung der Netzstabilität. Allein dem Bundesstaat Kalifornien sind Einnahmen in Höhe von über 100 Millionen USD entgangen, da überschüssiger Strom in seinem Stromnetz verteilt werden muss. Darüber hinaus muss Kalifornien die Nachbarstaaten bezahlen, um überschüssigen Ökostrom mit enormen Kosten und Belastungen zu entfernen.