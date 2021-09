Tagesausblick für 07.09.: DAX mit gutem Wochenstart. IAA, BIP und ZEW im Blickpunkt!

Die europäischen Akienmärkte starteten freundlich in die neue Handelswoche. Nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag rechnen einige Marktteilnehmer damit, dass das milliardenschwere US-Wertpapierkaufprogramm zur Stützung der Konjunktur möglicherweise doch noch nicht zurückgefahren wird. Ähnliche Spekulationen kursieren um die EZB. Anläßlich der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag könnte es schon Indikationen geben, wie es mit dem laufenden Anleihenkaufprogramm Pepp weiter geht. So verbesserte sich der DAX um knapp ein Prozent auf 15.930 Punkte. In den USA waren die Märkte heute feiertagsbedingt geschlossen. Morgen könnten somit neue Impulse kommen.