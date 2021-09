100-%-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, stellt ehemaligen Director von BlackRock als COO ein

Toronto, 8. September 2021 – DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, OTC: DEFTF, GR: RMJR) („DeFi Technologies“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Valour Inc., der Pionier unter den Ausgebern von börsengehandelten Produkten für digitale Aktiva, Frances Edwards von BlackRock als Chief Operating Officer eingestellt hat.

In enger Zusammenarbeit mit Diana Biggs, CEO von Valour, und anderen Mitgliedern des Managementteams wird Edwards die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten, einschließlich dessen Expansion über die nordischen Länder hinaus sowie auf weitere europäische Märkte.

Zuvor war sie über sechs Jahre für BlackRock tätig, wo sie unter anderem als Director of iShares EMEA ETP Engineering und zuletzt als Director, iShares EMEA COO fungierte.

Davor hatte Frau Edwards fast vier Jahre lang als Director of Wealth & Retail Product Structuring von Lloyds Bank und sieben Jahre lang als Führungskraft im Produktmanagement und der Strukturierung von Barclays Wealth Management gearbeitet.

Biggs sagte hinsichtlich der Einstellung: „Es ist sehr erfreulich, dass Frances das Team von Valour verstärken wird.

„Angesichts ihrer umfassenden Erfahrung in Schlüsselbereichen, einschließlich strategischer Geschäftsplanung, Branchenengagement, Produkte, Risikomanagement und Governance, in einigen der größten Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt ist Frances die ideale Person, um das Wachstum zu fördern.“

Über Valour Inc.:

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF). Nähere Informationen zu Valour finden Sie unter www.valour.com.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://defi.tech/.