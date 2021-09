Kiplin Metals plant Herbst-Explorationsprogramm 2021

8. September 2021 - Vancouver, British Columbia - Kiplin Metals Inc. (das „Unternehmen“) (TSXV:KIP, Frankfurt: 17G1) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Phase-I-Exploration in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Exxeter in Val d‘Or (Quebec), einem der ertragreichsten Goldgebiete der Welt, einzuleiten. Das Explorationsprogramm soll Mitte September beginnen und besteht in erster Linie aus Kurzlochbohrungen mit Shaw-Bohrgeräten in aussichtsreichen Zonen, in denen anomale Gold-in-Boden-Werte stark mit unterirdischen geophysikalischen Anomalien und Trends korrelieren. Angesichts der Nähe zu bedeutenden Goldlagerstätten – sowohl entlang des Streichens der Zielgebiete des Unternehmens als auch in unmittelbarer Nähe - ist das Board of Directors sehr zuversichtlich, was das Herbstprogramm betrifft.