Robinhood-Aktie Nach dem Hype ist vor dem Hype? Robinhood-Papiere (WKN: A3CVQC) werden an der Wall Street derzeit gemieden. Seit unserer Short-Ansage anlässlich des 85-US$-Peaks am 4. August hat sich der Neobrokertitel im Wert deutlich vergünstigt. Mittels der Tochtergesellschaften Robinhood Financial und Robinhood Securities (und ferner Robinhood Crypto für Digitalwährungen) tritt Robinhood als sogenannter Broker Dealer auf. Besonders bei jüngeren Anlegern ist der App-exklusive […]