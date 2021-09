Die Elliottwaver Tradingsoftware zeigt das Ende von einem Trend und einen Shorteinstieg mit einem geringen Risiko an.

Die Software begrenzt die fallende Welle v mit grünen Bars und wechselt die Bars in orange, wenn ein steigender Trend besteht. In der Welle (ii) entsteht live eine Trendbestätigung, bzw. ein Longsignal (grünes Rechteck). Die blaue Trendlinie begrenzt die Welle (ii) und (iv). Am Ende der Welle (v) bildet die Software rote Bars in Live. Die Software wechselt die Bars auf grau und zeigt damit fallende Kurse an.

Automatisches Shortsignal mit geringen Rücklauf in die Verlustzone

Nach den roten Bars am Ende des Trends bildete die Software ein rot gerahmtes Rechteck als Shortsignal. Der Trade wird am rechten Rand des Rechtecks eröffnet. Nach dem Einstiegssignal entstand kein oder nur ein geringer Rücklauf in die Verlustzone.

Nicht alle Signale führen zu einem Gewinn.

