DeFi Technologies meldet Einführung von börsengehandeltem Produkt Solana an Nordic Exchange über seine Tochtergesellschaft Valour

- Handel mit Valour Solana (SOL) SEK wird am 16. September 2021 an Börse Nordic Growth Market („NGM“) beginnen

Solana (SOL) SEK wird es Institutionen und Privatpersonen ermöglichen, in SOL-Token so einfach zu investieren wie in den Kauf von Aktien bei ihrer Bank oder ihrem Broker

Toronto (Ontario), 13. September 2021. Valour Inc. („Valour“), eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF) („DeFi Technologies“ oder das „Unternehmen“) und der Ausgeber von Investmentprodukten mit Schwerpunktlegung auf digitale Aktiva, hat bekannt gegeben, dass sein börsengehandeltes Produkt Solana (VALOUR SOLANA (SOL) SEK – CH1114178762) am NGM notieren wird. Der Handel mit Valour Solana (SOL) SEK wird voraussichtlich am 16. September 2021 beginnen. Das börsengehandelte Produkt Valour Solana ermöglicht es Investoren, einfach und sicher über ihre Bank oder ihren Broker Zugang zu SOL, die native Kryptowährung im Ökosystem von Solana, zu erhalten.

Solana ist mit über 400 Projekten, die DeFi, NFTs, Web3 und vieles mehr umfassen, die schnellste Blockchain der Welt und das am schnellsten wachsende Ökosystem im Kryptowährungsuniversum. Mit 52,36 Milliarden US$ (Stand: 13. September) zählt es gemessen an der Marktkapitalisierung[i] zurzeit zu den zehn größten Kryptowährungen der Welt.

Solana ist eine programmierbare Blockchain, die mehrere dezentrale Finanzoperationen ausführen kann.

„Die Einführung des börsengehandelten Produkts Valour Solana ist ein weiterer Erfolg unseres Teams im Rahmen unserer Mission, das Ökosystem der digitalen Aktiva über Mainstream-Kanäle zugänglich zu machen“, sagte Diana Biggs, CEO von Valour. „Wir haben enormes Interesse am Ökosystem von Solana verzeichnet und dieses Produkt ist ein Beweis für die Fähigkeit des Teams, rasch auf diese Nachfrage zu reagieren, indem es nicht nur innovative, sondern auch die kosteneffizientesten Produkte für Investoren auf den Markt bringt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für Valour und Defi Technologies, zumal wir weiterhin nicht nur revolutionäre Produkte, sondern auch einen Aktionärswert schaffen möchten. Mit dem börsengehandelten Produkt Valour Solana und anderen innovativen börsengehandelten Produkten, die zurzeit in Arbeit sind, sowie der bevorstehenden Notierung unserer Produkte an zahlreichen anderen globalen Börsen rechnen wir mit einem raschen Wachstum unserer verwalteten Aktiva.“