14.09.2021 – Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) befindet sich in einer sonderbaren Wartesituation: Die immer als grösstes, potentiell existenzvernichtendes Problem gesehenen Schadensersatzforderungen sind durch die umfassende Zustimmung auf ALLEN Gläubigerversammlungen einer Lösung so nah, wie noch nie. Nach der noch ausstehenden – rein formalen – Zustimmung des Amsterdamer District Gerichts am 16.09.2021 zum Abstimmungsergebnis der niederländischen Gläubigerversammlung sind alle Voraussetzungen erfüllt, die Zahlungen/Aktienüberträge an die Gläubiger vorzubereiten und auszuführen. In diesem Zusammenhang wurde Steinhoff nun aktiv, um das „Vergelichspaket“ zu finanzieren:

Steinhoff reduziert seine Pepkor-Beteiligung erwartungsgemäss auf 50,1 % – Aktien direkt an die Gläubiger plus 400 Mio EUR durch Platzierung bei Institutionellen

Und hier kommt Steinhoff natürlich die positive Geschäftsentwicklung der südafrikanischen Tochter mehr als entgegen: Die im Herbst letzten Jahres noch bei „nur“ 10,39 ZAR (Tiefststand) in Johannesburg gehandelte Aktie der Pepkor Holdings Ltd. machte eine Erholungsrallye bis im Hoch bei 23,33 ZAR (aktuell: 21,71 ZAR Schluss gestern). So konnte Steinhoff im beschleunigten Verfahren bei Institutionellen 370 Mio Aktien „über Nacht“ heute zu einem relativ hoch erscheinendem Discount von 9% zum Börsenkurs mit 19,75 ZAR pro Stück platzieren: Rund 400 Mio EUR für die Vergleichszahlungen gesichert.

Dazu werden rund 300 Mio Aktien der Pepkor an Gläubiger aus dem südafrikanischen „Forderunsgpool“ anstelle von Cash als Vergleichszahlung übertragen werden. Angesetzt zu einem Börsenkurs von rund 19,50 ZAR. So verbleiben nach diesen beiden Transaktionen von der Beteiligung in Höhe von 68,2 % an Pepkor bei Steinhoff

50,1 % bleiben beim Steinhoff Konzern – dauerhafte Mehrheit und Konsolidierung damit gesichert?

Klar ist, das der Vergleich finanziert werden muss und die 50,1 % verbleibende Beteiligung an Pepkor sichert auf absehbare Zeit die Kontrolle dieses wachstumsstarken Retailkonzerns im Süden Afrikas. So bekennt sich Steinhoff auch dauerhaft zu dieser Kernbeteiligung: „Steinhoff continues to view Pepkor as a strategic investment for the Group“.

Wie es weitergeht bei eventuellen Kapitalerhöhungen in Südafrika, die beim Wachstumstempo des Konzerns nicht ungewöhnlich sein werden, wird wahrscheinlich auch von der Lösung des weiterhin bestehenden Überschuldungsproblems zu Zinssätzen mit „drohendem Insolvenzaufschlag“ abhängen.