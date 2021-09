WAHL Laschet isst in Söders Heimatstadt Nürnberger Bratwürste Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.09.2021, 14:29 | 26 | 0 | 0 17.09.2021, 14:29 | NÜRNBERG (dpa-AFX) - Gut eine Woche vor der Bundestagswahl am 26. September haben sich CSU-Chef Markus Söder und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu einem kurzen Mittagessen in Söders Heimatstadt Nürnberg getroffen. In einem Traditionsrestaurant in der Altstadt gab es Nürnberger Bratwürste mit Sauerkraut. Söder und Laschet versicherten sich der gegenseitigen Unterstützung auf der Zielgeraden des Wahlkampfs. "Wir stehen entschlossen und geschlossen zusammen", sagte Söder. Wenig später schrieb er auf Twitter: "Fränkisches Essen gibt Kraft. "Wir wollen einen Linksrutsch mit vollem Einsatz verhindern." Laschet bezeichnete die Unterstützung von der kleinen Schwesterpartei CSU als "vorbildlich". "Das gibt auch die Rückendeckung, die die CDU braucht", sagte Laschet. In den jüngsten Meinungsumfragen zur Bundestagswahl liegt Laschet weiterhin teils deutlich hinter SPD-Kontrahent Olaf Scholz zurück. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zeigt das gleiche Bild wie vor einer Woche - die Union käme demnach auf 22 Prozent und läge drei Punkte hinter der SPD. Am Vortag hatte das Institut YouGov einen Fünf-Punkte-Vorsprung für die SPD ermittelt, bei Infratast Dimap führen die Sozialdemokraten mit vier Punkten./dm/DP/ngu







