Henkel, Dow, Bayer, AB InBev, Zebra Technologies und andere werden Zukunft der Lieferkettentransparenz in Europa auf FourKites Visibility 2021 darstellen

FourKites , die weltweit führende Plattform für Echtzeit- Lieferkettentransparenz , hat heute bekanntgegeben, dass die europäische Kundenkonferenz des Unternehmens, die Visibility 2021 , am 7. Oktober virtuell stattfinden wird. Das Thema der diesjährigen Konferenz „Go Beyond“ ist eine kühne Vision für die Lieferketten der Zukunft rund um die Themen Automatisierung, Innovation und Kooperation. Führungskräfte im Bereich Lieferkette aus ganz Europa haben auf der weltweit größten virtuellen Konferenz zum Thema Lieferkette Gelegenheit, sich zu vernetzen, über Erfolgsmethoden und Einblicke zu informieren und zusammen am Produktfahrplan von FourKites zu arbeiten.

„Die Visibility-Konferenz von FourKites ist genau das, was die Branche gerade braucht“, sagt Roy van der Heijden, Business Analyst bei Int. Transportbedrijf van der Heijden, einem führenden Anbieter von Frachttransporten und Logistik, der auch kürzlich in die FourKites Premier Carrier List aufgenommen wurde. „End-to-End-Transparenz in Echtzeit bei Transporten ist für alle Unternehmen – ob groß oder klein – eine zentrale Priorität. Ich freue mich darauf, bei dieser einmaligen Veranstaltung von so vielen Branchenführern zu hören und in Kontakt mit Kollegen im Bereich Lieferkette zu treten.“

Die jährliche Konferenz von FourKites findet jetzt im vierten Jahr statt. Hier versammelt sich die größte Community von Versand- und Transportunternehmen, 3PLs und Speditionen zusammen mit Branchenexperten und Influencern zu einer Reihe umfassender Sitzungen, Präsentationen und Brainstormings zum Informationsaustausch über die Zukunft von Lieferkettenmanagement und -automatisierung. Führungskräfte im Bereich der Lieferkette von Dow, Bayer, Zebra Technologies, AB Inbev, Yara International und anderen Kunden werden an immersiven Sitzungen teilnehmen, bei denen es um das internationale Seefrachtmanagement der nächsten Generation, Erfolgsmethoden für die Verbesserung von Lieferketteneffizienz und Nachhaltigkeit, den Umgang mit Disruption und die Nutzung von Daten bei kritischen Geschäftsentscheidungen gehen wird. FourKites wird außerdem gemeinsam mit seinen strategischen Partnern Volvo Group, Qualcomm Ventures und Zebra Technologies zukunftsweisende Innovationen präsentieren.