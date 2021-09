Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner sieht Bürokratie nach der Corona-Pandemie als die aktuell "größte Bedrohung der Freiheit" in Deutschland. Das Gemeinwesen sei inzwischen ein "Labyrinth" geworden, sagte er am Sonntag bei einem außerordentlichen Bundesparteitag in Berlin.









"Wir wollen einen unkomplizierten Staat", der es den Menschen einfach mache. Er sprach von einer "Kampfansage" an den Bürokratismus. Bürokratische Hürden müssten gesenkt werden, so Lindner. Im Mittelpunkt des Parteitags stand am Sonntag die Verabschiedung eines Wahlaufrufs. Auf eine Koalitionsaussage verzichtet die FDP wie bereits 2017. Inhaltlich will sie allerdings nur in eine "Regierung der Mitte" eintreten. Eine "Linksverschiebung" der Politik in Deutschland lehnen die Liberalen ab.