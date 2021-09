Bayer: Absolutes Hammer-Kursziel für den Pharma-Konzern!

Bayer-Aktionäre haben es in diesen Tagen und eigentlich sogar Wochen nicht leicht. Doch jetzt gibt es einen echten Lichtblick. Ende Mai notierte der Pharma-Riese noch bei rund 57 Euro, ehe eine mittlerweile elfwöchige Talfahrt einsetzte. Dieser Kursverfall fand am Freitag bei nur noch 45,21 Euro sein bisheriges Ende. Doch jetzt könnte die Wende gelingen, zumindest wenn es nach der Investmentbank Morgan Stanley geht, die soeben ihre neueste Analyse veröffentlicht hat.

Denn Monsanto-Skandal hin oder her Analyst Marc Purcell hat die Einschätzung für Bayer auf “overweight” belassen. Er sieht eine große Diskrepanz in der Bewertung europäischer Pharma-Werte und damit verbunden eine tolle Chance, sich unterbewertete Riesen noch einmal genau anzuschauen. Bemerkenswert an der Analyse ist allerdings vor allem das Kursziel, das Purcell bei 70 Euro belässt. Ausgehend vom Freitagsschlusskurs ist das ein Potenzial von rund 55 Prozent!

Fazit: Schafft Bayer jetzt endlich die Wende? Oder hören wir hier nur das berühmte Pfeifen im Walde? Angesichts der dramatischen Situation bei Bayer haben wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.