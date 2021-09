Lithium-Nachfrage sollte ab 2025 exponentiell steigen

Mehrere Studien kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass die Nachfrage nach Lithium ab 2025 stark zunehmen wird. Es braucht gigantische Speichermöglichkeiten, durch die "Elektronisierung" unserer Welt. Lithium wird vorwiegend in Batterien für Smartphones, Tablets und Laptops verbaut, wird aber vor allem in der Elektromobilität eine enorme Rolle einnehmen.

Soloactive hat einen Best of Lithium Index aufgelegt, der sich aktuell aus 11 Unternehmen zusammensetzt, die sich mit der Erschließung und Exploration von Lithium beschäftigen. Durch diesen Index erzielt man einen Streuungseffekt gegenüber dem Einzelinvestment in nur ein "Lithium-Unternehmen", und reduziert Risiken, bei gleichzeitiger Erhöhung von Partizipationschancen.

Morgan Stanley bietet gehebelte Produkte auf den von Soloactive berechneten Best of Lithium Index an, von denen ich ein moderat gehebeltes handele. Es hat derzeit einen konservativen Hebel von 2. Langfristig ist bei einem Megahype ein Ziel von 1000 Pkt im Index möglich, was bei einem Hebel von 2 eine Chance auf 1000 bis 1200% eröffnet. Die Produktdaten lauten wie folgt:

Best of Lithium Index Long

WKN: MC9X48

Einstieg: Market

Ziel: 1000 Pkt im Index

Informationen zum Best of Lithium Index: https://zertifikate.morganstanley.com/de-DE/UnitedDocumentSection/Gene ...