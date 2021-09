Eindhoven (NL) (ots) - Zwei große Akteure im deutschen Flüssiggas-Markt

erklären, wie die Energiewende im Verkehr gelingen kann: Bart van Aerle,

Geschäftsführer des Kraftstoffsystemlieferanten Prins Autogassystemen (Teil von

Westport Fuel Systems) und Rheingas-Chef Uwe Thomsen im Doppelinterview über

ungenutztes Potential, Technologieoffenheit, Sofortlösungen und eine

"erneuerbare" Zukunft.



Die Bundestagswahl steht bevor und der klimapolitische Druck ist hoch wie nie.

Alle politischen Weichen sind auf Klimaschutz gestellt, die Ziele zur Reduktion

von CO2-Emissionen klar und eng gesteckt. Nun heißt es umsetzen - und zwar

schnell. Der verstärkte Einsatz von (Bio-)LPG in der Mobilität könnte bereits

heute dazu beitragen, nicht nur CO2, sondern auch Schadstoff- und

Feinstaubemissionen sofort zu reduzieren. Ein immer noch weitestgehend

unterschätztes Potential, denn mit einem Ausstoß von knapp 166 Millionen Tonnen

CO2-Äquivalenten bleibt der Verkehrssektor das Sorgenkind der Energiewende.

Diese wirtschaftlich sinnvolle und umweltfreundliche Sofortlösung gilt es

anzuerkennen und insbesondere das Potential von nachhaltigem BioLPG stärker zu

nutzen und zu fördern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Flüssiggas als Sofortlösung in der MobilitätObwohl die Flüssiggasnutzung ihren Ursprung in Deutschland hat, herrscht inBezug auf LPG als alternativer Pkw-Kraftstoff (= Autogas) große Unwissenheit.Dies muss sich ändern, erklärt Thomsen. Autogas bietet eine umweltschonende,wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Kraftstoffen, durch die einesofortige Reduktion von CO2- und Schadstoffemissionen erzielt werden kann -durchschnittlich 15 Prozent weniger CO2 und bis zu 99 Prozent weniger Feinstaubgegenüber Benzinern. Es lässt sich zudem an jeder zweiten Tankstelle inDeutschland tanken. Das macht es besonders attraktiv für den Einsatz imländlichen Raum, da es sich - im Gegensatz zu Wasserstoff oder derElektromobilität - flexibel auch in abgelegene Regionen transportieren lässt.Hierin liegt für Thomsen das größte Potential: "Bis zu 90 Prozent vonDeutschland sind ländlich geprägt; dem eigenen Pkw kommt hier nach wie vor einezentrale Bedeutung zu. Durch die flächendeckend ausgebaute Infrastruktur kannAutogas die Lücke im Nah- und Pendlerverkehr schließen, die Elektromobilitätaufgrund der Reichweiten-Thematik nicht abdecken kann".Durch LPG-Fahrzeuge werden in Deutschland bereits jetzt erhebliche Mengen an CO2eingespart. Allein die zurzeit rund 350.000 zugelassenen LPG-Fahrzeuge aufdeutschen Straßen ersparen so der Atmosphäre rund 300.000 Tonnen desklimaschädlichen Gases pro Jahr.Potential bestehender Flotten jetzt nutzenHersteller wie Dacia, Renault und Fiat bieten Fahrzeuge mit Autogasausrüstung