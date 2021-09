Stonebranch Online 2021 verbindet die Teilnehmer mit den führenden Köpfen der Automatisierungs- und Orchestrierungsbranche

Alpharetta, Georgia (ots/PRNewswire) - Prominente IT-Experten teilen ihre

Strategien zur Automatisierung und Orchestrierung des Unternehmens in diesem

führenden virtuellen Bildungsforum für IT-Automatisierungsexperten - 28.

September bis 28. Oktober 2021



Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und

-Automatisierung, gab heute bekannt, dass die Anmeldung für Stonebranch Online

2021, seine virtuelle Flaggschiff-Reihe zur Weiterbildung und Inspiration von

IT-Automatisierungsexperten, ab sofort möglich ist.





Neben Stonebranch-Führungskräften und -Experten werden auch Branchenanalystenund Stonebranch-Kunden von Blue Cross and Blue Shield of Minnesota , BP ,Donegal Insurance Group, Dell Technologies , Deutsche Telekom Group , und derEckerson Group . zu Wort kommen. Die Themen der Sitzungen umfassen:- Software-as-a-Service (SaaS)-basierte Workload-Automatisierung- Verwendung von DataOps-Methoden zur Orchestrierung Ihrer Daten-Pipelines- Meistern Sie Ihre hybride IT-Umgebung in einer Multi-Cloud-Welt- Der Standpunkt eines CIOs: Automatisierung von Abläufen"Stonebranch Online ist ein Pflichttermin für alle Technologieexperten, die ander Automatisierung und Orchestrierung ihrer zunehmend komplexen hybridenIT-Umgebungen interessiert sind", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch."Jede Sitzung wird intelligente Strategien und umsetzbare Taktiken bieten, diedie Teilnehmer anwenden können, um ihre digitale Transformation voranzutreiben."Stonebranch Online 2021 beginnt am Dienstag, den 28. September, und wird dannbis zum 28. Oktober jeden Dienstag und Donnerstag mit neuen und relevantenThemen fortgesetzt.Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für die Veranstaltunganzumelden, finden Sie unter: Stonebranch Online 2021 Startseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3295079-1&h=1784200509&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3295079-1%26h%3D1774422351%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bigmarker.com%252Fconferences%252F74e3e42ba4d4%252Fregistration_modal%253Fseries_register%253Dseries_register%2526show_register_box%253Dtrue%26a%3DStonebranch%2BOnline%2B2021%2Bhome%2Bpage&a=Stonebranch+Online+2021+Startseite) .Informationen zu StonebranchStonebranch entwickelt Lösungen für die IT-Orchestrierung und -Automatisierung,die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung vonIT-Aufgaben in eine hochentwickelte Echtzeit-Automatisierung vonGeschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist dieStonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Stonebranch UniversalAutomation-Plattform können Unternehmen Arbeitslasten und Daten übertechnologische Ökosysteme und Silos hinweg nahtlos orchestrieren. Stonebranchhat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- undSupportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige derweltweit größten Institutionen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung,Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.Pressekontakt:Scott Davisscott.davis@stonebranch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/71284/5026431OTS: Stonebranch GmbH