(neu: Kurse und mehr Details)



PARIS/NEW YOKR (dpa-AFX Broker) - Der größte europäische Börsengang des Jahres ist für die Vivendi-Anleger ein Hit: Die Papiere der abgespaltenen Musiksparte des französischen Medienkonzerns, der Universal Music Group (UMG) , waren am Dienstag an der Euronext-Börse mit 25,25 Euro gestartet; am Ende schlossen die Aktien bei 25,10 Euro. Den Referenzwert der Anteilsscheine hatte der Konzern am Montag auf 18,50 Euro beziffert.

Auch Vivendi-Papiere liefen für die Anleger gut. Sie schlossen bei 10,50 Euro. Zum um die Effekte der Transaktion bereinigten Vivendi-Schlusskurs vom Montag ergibt sich ein Aufschlag von rund 14 Prozent. Damit waren die Anteilsscheine der klare Favorit im festen EuroStoxx 50 , dem Leitindex der Eurozone.