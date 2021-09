Lieferketten- und Ransomware-Bedrohungen führen zu 60-prozentigem Anstieg des weltweiten Austauschs von Cyber-Informationen zwischen Finanzunternehmen

RESTON, Virginia, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- FS-ISAC, die einzige internationale Community zum Austausch von Cyberinformationen, die sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert, hat heute bekannt gegeben, dass der weltweite Austausch von Cyber-Intelligenz zwischen seinen Mitgliedsfinanzunternehmen zwischen August 2020 und August 2021 um 60 % gestiegen ist, was vor allem auf Lieferketten- und Ransomware-Bedrohungen zurückzuführen ist. Große Bedrohungen führten zu rekordverdächtigen Zahlen beim Austausch von Informationen in allen Regionen: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Großbritannien, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik.

Um die weltweite Zusammenarbeit zu verbessern und die Ausbildung von Experten im Bereich Cybersicherheit zu fördern, hat das FS-ISAC seine Global Leaders-Awards ins Leben gerufen. In diesem Jahr wurden Cyber-Security-Experten von American Express, Banco Falabella Chile, der australischen IAG und UBS mit dem Preis für herausragende Arbeit im Bereich Informationsweitergabe von Cyber-Intelligence ausgezeichnet.

„Vor dem Hintergrund der Zunahme ausgeklügelter grenzüberschreitender Cyber-kriminellen Kampagnen gegen den Finanzsektor und seine Lieferkette ist die branchenweite globale Zusammenarbeit zur zwingenden Voraussetzung für das Risikomanagement geworden", erklärte Steven Silberstein, CEO des FS- ISAC. „Der Austausch von Informationen und bewährten Verfahren in unserer Community und auf unseren Plattformen hat Spitzenwerte erreicht, angetrieben durch die großen Ereignisse der letzten 12 Monate. Unser Lob geht an die Mitglieder, die alles tun, um das Finanzsystem als Ganzes zu schützen."

„American Express steht in engem Kontakt mit den anderen Akteuren des weltweiten Finanzsystems", betonte Fred Gibbins, Chief Information Security Officer bei American Express. „Wir glauben, dass es in unserer Verantwortung liegt, Informationen und bewährte Verfahren an unsere Kollegen weiterzugeben, um der Branche beim Schutz und bei der Abwehr neuer Cyberbedrohungen zu helfen. Es ist uns eine Ehre, die Auszeichnung vom FS-ISAC zu erhalten, und wir schätzen die Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedern zu unserem gemeinsamen Schutz."