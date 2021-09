TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den großen asiatischen Börsen war die Entwicklung am Freitag durchwachsen. Auf Wochensicht haben sich die Märkte in Fernost nach dem Evergrande-Schock zwar erholt, die Abgaben aber noch nicht vollständig aufgeholt. Allerdings fand an mehreren Börsen wegen Feiertagen unter der Woche zwischenzeitlich kein Handel statt.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda begründete Kursgewinne in Japan vor dem Wochenende mit Nachholbedarf. Am Vortag war die Börse feiertagsbedingt geschlossen gewesen. Der indische Sensex überschritt unterdessen erstmals die Marke von 60 000 Punkten. Er liegt damit seit Jahresbeginn rund 26 Prozent im Plus und ist damit im internationalen Vergleich ungewöhnlich stark gelaufen.