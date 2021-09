Ich schon bevor ich Falten kriege, mal ausziehen und in meinen eigenen vier Wänden leben. In einer kleinen Küche würde ich dann leckeres Essen kochen und gemeinsam mit Freunden auf einem kleinen Balkon sitzen und schmausen. Bisher scheitert das vor allem daran, dass mir die Kohle fehlt. Wohnungen in Berlin sind teuer und knapp und

Der Beitrag Welche Parteien stehen wirklich an der Seite der Jugend? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Larissa Fußer.