BearingPoint Studie NEWretail - Automatisierte Wertschöpfung im Einzelhandel durch Künstliche Intelligenz ist die Zukunft (FOTO)

Viele Einzelhändler befinden sich in einem hart geführten"Survival-of-the-fittest"-Wettbewerb und diejenigen, die an herkömmlichenGeschäftsmodellen festhalten, wirken inzwischen wie aus der Zeit gefallen.BearingPoint und das IIHD-Institut unterstreichen in ihrer Analyse, dass es einZurück in Vor-Pandemie-Zeiten nicht mehr geben wird. Die "guten alten Zeiten"des Einzelhandel-Ladens mit ausschließlichem "Face-to Face"-Verkauf sind(endgültig) vorbei. Traditionelle regelbasierte Planung und Vorhersage - dieunter stabilen Bedingungen vielleicht noch erfolgsversprechend sein konnten undin denen die Programmierung von Aktionen möglich war - weichen zunehmendschnellen Reaktionen und agilen Methoden. Mit ihnen kann viel besser und vorallem schneller auf Veränderungen reagiert werden, so die Studie.Neues Mantra des Einzelhandels: Agiler und effektiver werden bei niedrigenKostenUm weiterhin am Markt erfolgreich zu sein, investieren die meisten Einzelhändlerbereits in die Entwicklung digitaler Strategien, in gut ausgebaute Webpräsenzenund zunehmend auch in KI und Robotik. Neben der Optimierung der Warenangeboteaus Kundensicht sollen so gleichzeitig Effektivität und Effizienz operativerProzesse gesteigert werden. Das neue Mantra des Einzelhandels ist es, agiler undeffektiver zu werden, allerdings zu niedrigen Kosten. Ermöglichen soll das dieKI der nächsten Generation.Die KI-Weiterentwicklung und ihr zunehmender Einsatz haben einen massivenEinfluss auf die Konsumgüterindustrie und ganz besonders auf den Einzelhandel.Bereits heute kann die KI traditionelle regelbasierte Planung undVorhersagemodelle ersetzen, um bei sinkenden Kosten in der Wertschöpfungsketteagiler und effektiver zu werden. Sie kann das Kundenverhalten simulieren undvorhersagen und individuelle Empfehlungen, Angebote und Produkte vorschlagen."Weltweit erkennen Einzelhändler, dass die Einzelhandelswelt durch neueTechnologien in halsbrecherischer Geschwindigkeit transformiert wird und siegezwungen sind, neue Strategien zu entwickeln. Leider findet KI bisher allzu oft