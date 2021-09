BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - SPD-Chef und Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat als Gründe für den Lastwagenfahrer-Mangel und die Kraftstoffkrise in Großbritannien die Folgen des Brexits genannt. "Wir haben sehr hart daran gearbeitet, die Briten davon zu überzeugen, die Union nicht zu verlassen. Am Ende haben sie sich anders entschieden", sagte Scholz am Montag in Berlin. Er hoffe, Großbritannien könne die daraus entstandenen Probleme lösen.

Grundsätzlich machte Scholz aber auch deutlich, dass er den Grund für den Mangel an Lkw-Fahrern, der in ganz Europa zu spüren ist, in zu geringen Löhne und ungünstigen Arbeitsbedingungen sieht.

Im Vereinigten Königreich sitzen derzeit viele Tankstellen auf dem Trockenen. Hintergrund ist ein Mangel an Lastwagenfahrern, der auch schon zu Lücken in Supermarktregalen führte.

Gefragt, ob Deutschland Lastwagenfahrer nach Großbritannien schicken könne, machte Scholz deutlich, dass Arbeitnehmerfreizügigkeit ein Merkmal der Europäischen Union ist. Infolge des Brexits haben schätzungsweise 20 000 vor allem osteuropäische Fahrer Großbritannien verlassen - neue strenge Einwanderungsregeln hemmen nun aber den Zuzug./cmy/DP/stk