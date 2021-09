Poda gibt Namensänderung bekannt

Vancouver, British Columbia, 27. September 2021 – PODA HOLDINGS, INC. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass gemäß Beschluss durch das Board of Directors die Namensänderung von Poda Lifestyle and Wellness in Poda Holdings, Inc. vollzogen wurde. Das Unternehmen wird ab Handelsbeginn am 27. September 2021 an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem Börsensymbol „PODA“ in den Handel starten.