ROUNDUP/Aktien New York Dow weiter im Aufwind - Tech-Werte schwach Mit uneinheitlicher Tendenz sind die US-Aktienmärkte in die neue Woche eingestiegen. Während die Standardwerte an der Wall Street ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage fortsetzten, fielen die an der Nasdaq gehandelten Technologieaktien …