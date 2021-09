ABOUT YOU hebt Umsatzprognose nach starkem zweiten Quartal

28.09.2021
ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU hebt Umsatzprognose nach starkem zweiten Quartal

Konzernumsatz steigt im Jahresvergleich zwischen +51,1 und 55,0% auf 390,0 bis 400,0 Mio. EUR in Q2 2021/2022 (Q2 2020/2021: 258,0 Mio. EUR), bereinigte EBITDA-Marge [1] verbessert sich auf -2,8 bis -4,0% (Q2 2020/2021: -5,0%)

Erhöhung der Prognose für das Gesamtjahr: ABOUT YOU hebt Ausblick auf Konzernumsatz auf 1.725 bis 1.775 Mio. EUR (+48,0 bis 52,0% im Jahresvergleich), Prognose für bereinigtes EBITDA liegt unverändert bei ca. -70,0 Mio. EUR

Hamburg, 28. September 2021 - Die ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU"), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen in Europa, gab heute seine vorläufigen Ergebnisse mit einem starken Umsatzwachstum und einer Verbesserung der Marge im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 bekannt. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde für den Konzernumsatz erhöht und für das bereinigte EBITDA bestätigt.

Entsprechend der vorläufigen Zahlen wuchs der Konzernumsatz von ABOUT YOU im zweiten Quartal, das am 31. August endete, zwischen 51,1 und 55,0% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 390,0 bis 400,0 Mio. EUR (Q2 2020/2021: 258,0 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz zwischen 58,3 und 60,2% auf 812,1 bis 822,1 Mio. EUR (H1 2020/2021: 513,2 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr an.

Die Entwicklung zeigt den kontinuierlichen Fortschritt bei der Umsetzung von ABOUT YOUs bedeutenden strategischen Eckpfeilern zum Wachstum. Das Unternehmen verbesserte das Kundenerlebnis, investierte in seine internationale Expansion in Südeuropa und den nordischen Ländern, baute das exklusive Sortiment aus und skalierte weiter sein profitables B2B-Segment Tech, Media und Enabling (TME). Wesentliche Kohortendaten entwickelten sich positiv, da ABOUT YOU die Aufmerksamkeit der modebewussten und jungen Konsumenten noch steigerte, die Kundengewinnung antrieb und die Wiederkaufsraten verbesserte.