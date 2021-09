EQS Group-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Umzugsstudie 2020: So zieht die Schweiz um



28.09.2021 / 07:00



Basel, 28.09.2021. Jedes Jahr ziehen in der Schweiz über 450'000 Haushalte um - dies entspricht ungefähr 10 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Was bewegt die Menschen in der Schweiz dazu, ihr altes Zuhause aufzugeben und sich einen neuen Wohnort zu suchen? Erneut hat MOVU AG, ein Tochterunternehmen der Baloise, das Umzugsverhalten der Schweizer Bevölkerung analysiert. Die daraus entstandene Umzugsstudie 2020 wurde in Kooperation mit der Schweizerischen Post realisiert.