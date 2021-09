Powercell: The sky is the limit! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.09.2021, 08:52 | | 21 0 28.09.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Powercell leuchtet heute in kräftigem Grün. Immerhin kann sich die Aktie um rund drei Prozent nach oben schieben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 16,00 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi. Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Powercell-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

