Bei Mutares steht eine Kapitalerhöhung an. Das Unternehmen aus München will bis zu 5,14 Millionen neue Aktien ausgeben. Altaktionäre können für drei alte Aktien ein neues Papier erwerben. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 19,50 Euro. Somit kommen brutto bis zu 100,23 Millionen Euro in die Kasse der Gesellschaft. Die Bezugsfrist für die Aktionäre läuft vom 30. September bis zum 13. Oktober. Nicht bezogene Aktien sollen in der ...