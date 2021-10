Der Goldpreis stieg stets mindestens 25% in der Folge an

In einem der jüngsten Beiträge hatten wir an dieser Stelle das % of Open Interest betrachtet und gesehen, dass der Anteil der Produzenten im Short Open Interest auf historischem Tiefstand ist. Nur einmal war der Anteil der Produzenten-Shorts noch geringer. Von solchen Konstellationen ging mindestens ein Anstieg von 25% im Goldpreis in der Folgezeit aus.

Bei der Produktauswahl sind auch klassische Optionsscheine interessant, da die implizite Volatilität mit 17% auf einem relativ niedrigen Niveau ist. Nachfolgend sehen wir die historische implizite Vola von Gold an der CBOE (hier werden u.a. Optionen gehandelt).

Ich kaufe aktuell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley:

Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22

Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 9 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures.