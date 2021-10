Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Siemens, Lufthansa und zooplus an der Spitze - Handelszahlen Deutsche Börse Die Deutsche Börse AG hat am Freitag Zahlen zum Handel an den Kassamärkten im September veröffentlicht. Das Handelsvolumen ist von 149 Milliarden Euro auf 156,9 Milliarden Euro gestiegen. Schwerpunkt bleibt mit einem Handelsumsatz von 131,1 …