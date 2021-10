Die Korrektur hat den Cannabis-Sektor seit Monaten fest im Griff. Einzelne Aktien aus dem Sektor zeigen derzeit aber erste Ansätze einer Bodenbildung.

Die Korrektur hat den Cannabis-Sektor seit Monaten fest im Griff. Einzelne Aktien aus dem Sektor zeigen derzeit aber erste Ansätze einer Bodenbildung. Ob sich diese weiter manifestieren oder aber wieder in Schall und Rauch auflösen, bleibt abzuwarten. Vor diesem Hintergrund kommt den nächsten Wochen sicherlich eine große Bedeutung zu.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Curaleaf Holdings vom 18.09. hieß es unter anderem „[…] An der Aufgabenstellung für die Aktie hat sich nicht viel geändert. Curaleaf Holdings muss über die 12 US-Dollar, um innerhalb der Korrektur einen Boden auszubilden. Ob dieses Unterfangen vor dem Hintergrund des schwächelnden Cannabis-Sektors gelingen kann, bleibt abzuwarten. Auf der Unterseite gilt es, Rücksetzer unter die 11 US-Dollar idealerweise zu verhindern. In jedem Fall darf es nicht unter die 10,0 US-Dollar gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage vonnöten werden.“