Die Aktie von Cresco Labs befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer heiklen Phase. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (vom 30. Januar) zeigte die Aktie gute Ansätze, die Bodenbildung voranzubringen. Cresco Labs setzte damals den Widerstandsbereich von 2 US-Dollar unter Druck und öffnete damit die Tür in Richtung 2,5 US-Dollar / 2,7+ US-Dollar.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Zuletzt gelang der in den letzten Monaten so arg gebeutelten Aktie ein weiterer Achtungserfolg. Cresco Labs überwand den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 2,0 US-Dollar und verhalf so dem Vorstoß zu mehr Relevanz. Damit könnte es sogar zu einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 2,5 US-Dollar / 2,7+ US-Dollar kommen. Nach den jüngsten Kursgewinnen sind aber auch einsetzende Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Wichtig ist: Etwaige Rücksetzer sollten auf 1,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es wieder eng werden für die Aktie.“.