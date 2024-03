Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.01. hieß es unter anderem „[…] Green Thumb Industries bildete im Sommer 2023 im Bereich von 6,4+ US-Dollar einen stabilen Boden aus. In den darauffolgenden Wochen und Monaten setzte die Aktie zu einer Erholung an. Ein erster Versuch, sich oberhalb von 10 US-Dollar festzusetzen, scheiterte. Der zweite Versuch brachte schließlich den gewünschten Erfolg. Mittlerweile nimmt Green Thumb Industries den Widerstandsbereich von 15,0 US-Dollar / 16,5 US-Dollar ins Visier. Kurzum. Green Thumb Industries steht unmittelbar davor, die Bodenbildung entscheidend voranzutreiben. Die Aktie muss hierzu den Widerstandsbereich 15,0 US-Dollar / 16,5 US-Dollar knacken. Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden.“



Bevor wir uns den aktuellen Quartalszahlen zuwenden, blicken wir auf die charttechnischen Aspekte. Der Widerstandsbereich 15,0 US-Dollar / 16,5 US-Dollar limitiert noch immer. Im Vorfeld der Zahlen hat sich Green Thumb Industries an diesen herangearbeitet, ohne jedoch starken Druck auf den Widerstandsbereich auszuüben. In diesem Punkt muss die Aktie nachbessern. Green Thumb Industries muss über die 16,5 US-Dollar. Daran führt kein Weg vorbei. Sollte das Unterfangen gelingen, wäre der Weg in Richtung 19+ US-Dollar frei. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 12,5 US-Dollar begrenzt bleiben.

Green Thumb Industries präsentierte für das 4. Quartal einen Umsatz in Höhe von 278,231 Mio. US-Dollar, nach 259,270 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn in Höhe von 3,216 Mio. US-Dollar (EPS 0,01 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahresquartal musste Green Thumb Industries einen Nettoverlust in Höhe von -51,227 Mio. US-Dollar (EPS -0,22 US-Dollar) hinnehmen. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA wurde für das 4. Quartal 2023 mit 90,800 Mio. US-Dollar angegeben, nach 81,239 Mio. US-Dollar in Q4 / 2022.