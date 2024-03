Der letzte Freitag (15. März) hat dem am Boden liegenden Cannabis-Sektor wieder neues Leben eingehaucht. Vielmehr waren es die Äußerungen der US-Vizepräsidentin Harris, die man kurz und knapp als Aufforderung in Richtung Drug Enforcement Administration (DEA) interpretieren könnte, die bisherige Einstufung von Cannabis in Schedule I (zusammen mit unter anderem Heroin) zu überdenken und das Ganze neu zu bewerten.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar: „Ist das der ersehnte Befreiungsschlag?“ vom 18. März.