Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten an. Cronos gab den Umsatz im 4. Quartal 2023 mit 23,915 Mio. US-Dollar an, nach 22,033 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Die Umsatzentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen wies im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -44,790 Mio. US-Dollar aus. Das wiederum entspricht einem EPS in Höhe von -0,12 US-Dollar. Zum Vergleich: Im 4. Quartal 2022 belief sich der Nettoverlust auf -78,884 Mio. US-Dollar (EPS in Höhe von -0,21 US-Dollar). Trotz der Verbesserung verfehlte Cronos auch in diesem Punkt die Prognosen.

Im Vorfeld der Zahlen legte die Aktie zu. Offenkundig hatten die Marktakteure gewisse Erwartungen an die Zahlen. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Die Aktie musste zunächst den Versuch abbrechen, die Bewegung über die 2,3 US-Dollar zu ziehen. Ein Vorstoß in Richtung 2,6 US-Dollar blieb der Cronos-Aktie somit erst einmal verwehrt. Einen Rücksetzer unter die 2,0 US-Dollar gilt es, unter allen Umständen zu verhindern.