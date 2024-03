Am Freitag (15. März) kam Bewegung in den lange dahinsiechenden Cannabis-Sektor. Äußerungen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris brachten die Aktienkurse in Schwung. Mitunter wurden satte zweistellige Kursgewinne verzeichnet.

Bislang gibt es diesbezüglich keine gravierenden Erfolge vorzuweisen. Mit Blick auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen drängt die Zeit. Dem Vorstoß der Vizepräsidentin (sie forderte die Drug Enforcement Administration (DEA) noch einmal mehr oder weniger nachdrücklich auf, die Einstufung von Cannabis zu überprüfen) kann ein gewisses politisches Kalkül im Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl Bidens nicht abgesprochen werden. Aktuell stuft die DEA Cannabis in Schedule I ein. In dieser Kategorie befinden sich unter anderem auch Heroin und LSD. Ob und wann sich die DEA bewegt, bleibt abzuwarten.

Wie man auch immer den Vorstoß der Vizepräsidentin und seine Erfolgsaussichten bewerten mag, er sorgte jedenfalls für Bewegung und reanimierte die eine oder andere Cannabis-Aktie. So legte die Aktie von Curaleaf Holdings am Freitag massiv zu.

Curaleaf legte Anfang März ein solides Zahlenwerk für 2023 vor. Der Umsatz konnte auf 1,340 Mrd. US-Dollar gesteigert werden, nach 1,270 Mrd. US-Dollar in 2022. Zwar wies das Unternehmen für 2023 einen Nettoverlust in Höhe von -290,337 Mio. US-Dollar aus, nach einem Verlust in Höhe von -376,932 Mio. US-Dollar in 2022, doch wurde dieses Ergebnis maßgeblich von Abschreibungen belastet. Um diese Sondereffekte bereinigt bot sich ein etwas positiveres Bild. Das bereinigte EBITDA wurde mit +304,546 Mio. US-Dollar angegeben, nach +314,912 Mio. US-Dollar in 2022.

Kurzum. Die Nachrichtenlage führte zu einem veritablen Kursanstieg bei Curaleaf. Die Aktie näherte sich mit großen Schritten dem breit angelegten Widerstandsbereich von 5 US-Dollar / 5,75 US-Dollar. Sollte der Aktie der Ausbruch über die 5,75 US-Dollar gelingen, würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 6,5 US-Dollar / 7,5 US-Dollar winken. Doch Obacht. In der Vergangenheit verpufften positive Impulse immer vergleichsweise schnell. Wir haben einen 1-Monats-Chart per 15.03. bemüht, um die Lage adäquat darzustellen.