SMA Solar mit sauberem Höhenflug

SMA Solar zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 36,58 EUR zu haben. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund sechs Prozent. Bei 38,66 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien haben Sie nach der Bundestagswahl eine Gewinnchance von 427%! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. SMA Solar-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

Fazit: Bei SMA Solar geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.