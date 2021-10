DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Anleihe Media and Games Invest SE hat heute ihre deutsche unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 25 Millionen Euro vorzeitig zurückgezahlt 11.10.2021 / 15:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

11. Oktober, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) hat heute, wie bereits am 10. September 2021 angekündigt, ihre unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 25 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2024 (ISIN DE000A2R4KF3), welche an der Frankfurter Börse gelistet ist, vorzeitig zurückgezahlt.

Aufgrund der starken operativen Performance sind die Kapitalkosten von MGI zuletzt signifikant gesunken. Dies zeigt sich unter anderem auch in der letzten Aufstockung ihrer besicherten Anleihe (ISIN: SE0015194527) in Höhe von 80 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro zu einem Ausgabepreis von 103%, was zum Ausgabezeitpunkt einem Effektivzins bis zur Fälligkeit von 4,76% entspricht. Damit liegt der Zinsaufwand für MGI deutlich unter dem Zinssatz von 7% der deutschen unbesicherten Anleihe. Deshalb hat sich das Unternehmen entschieden, die deutsche Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgte zu einem Preis von 103% des Nominalbetrags zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen.

"MGI hat sich seit der Ausgabe der deutschen Anleihe vor zwei Jahren signifikant weiterentwickelt. Basierend auf der konsequenten Ausführung unserer Strategie haben wir in den vergangenen drei Jahren ein Umsatzwachstum von über 70% erzielt. Unsere Strategie besteht darin, die notwendige erfolgskritische Masse durch M&A-getriebenes anorganisches Wachstum aufzubauen und das basierend auf einer Portfolio-Strategie mit organischem Wachstum zu kombinieren. Seit unserem Start im Jahr 2012 bis in das Jahr 2017 sind wir ausschließlich anorganisch gewachsen. Dann haben wir unseren Fokus auch auf organisches Wachstum gerichtet. Mit gezielten Investitionen in organisches Wachstum konnten wir im Jahr 2018 bereits 5% organisches Wachstum erzielen und dies kontinuierlich auf 37% organisches Wachstum im ersten Halbjahr 2021 steigern. Dies war dank der Mittel und des Vertrauens unserer Anleihe-Investoren und unserer Aktionäre möglich. Dafür danken wir unseren Investoren herzlich und freuen uns auf weiteres profitables Wachstum der MGI.", sagt Remco Westermann, CEO von Media and Games Invest SE.