MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal und einer Anhebung der Unternehmensprognosen "Buy" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 144 Euro. Der Software habe die Markterwartungen in allen Belangen übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Pläne des Konzerns bis 2025 erschienen angesichts der aktuellen Geschäftsentwicklung weiterhin eher vorsichtig formuliert. Der Wandel des Geschäftsmodells hin zu weniger Schwankungen bei Umsatz und Gewinn sei nach wie vor nicht in den Aktienkurs eingepreist./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 07:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / / CEST