Ahrensburg (ots) -



Zusammenfassung



- Das ConceptD 7 SpatialLabs(TM) Edition bietet anspruchsvollen Entwicklern

Performance der Extraklasse dank Intel® Core(TM) Prozessoren der 11.

Generation und einer NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3080 GPU

- Dank eines Updates kann die SpatialLabs(TM) Go-App 2D-Inhalte jetzt via KI

automatisch in stereoskopisches 3D konvertieren(1)

- Zusätzlich wurde die ConceptD 3-Reihe aktualisiert: Ein 40,64 cm (16 Zoll)

Modell mit einem Seitenverhältnis von 16:10 sowie ein Convertible mit 39,6 cm

(15,6 Zoll) Display gehören zukünftig zum Portfolio



Zu seiner next@acer Global Press Conference präsentierte Acer heute die ConceptD

7 SpatialLabs(TM) Edition. Das Notebook bietet Entwicklern und Designern

beeindruckende Visuals in stereoskopischem 3D - ganz ohne Spezialbrille. Die

mobile Workstation ist von Werk aus mit Acers SpatialLabs(TM)-Technologie

ausgestattet, einer Software, die mittels intelligenter Display- und

Sensorik-Technologie realitätsgetreue Echtzeit-Renderings in stereoskopischem 3D

erzeugt - ideale Arbeitsbedingungen speziell für 3D-Designer und Entwickler.

Zusätzlich kündigte Acer auch ein neues ConceptD 3 Modell mit

16:10-Bildschirmverhältnis sowie ein ConceptD 3 mit Convertible-Funktionalität

und einem 39,6 cm (15,6 Zoll) großen Bildschirm an.





Leistungsstarke Hardware, innovative Technologie3D-Renderings in Echtzeit zu generieren, erfordert enorme Rechenleistungen. DasConceptD 7 SpatialLabs(TM) Edition verfügt aus diesem Grund über hochperformanteKomponenten: Intel® Core(TM) Prozessoren i7 der 11. Generation, eine NVIDIA®GeForce RTX(TM) 3080 GPU, bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB NVMePCIe SSD-Speicher bieten zuverlässige Höchstleistungen.(2) EinPANTONE®-validiertes 4K-UHD-Display glänzt mit zahlreichen Farbtechnologien,100-prozentiger Adobe Farbraum-Abdeckung und einer Farbgenauigkeit von Delta E<2- das ideale Rundum-Paket für alle Kreativschaffenden, Ingenieure undEntwickler.SpatialLabs(TM) arbeitet mit einer Kombination aus Eye-Tracking,stereoskopischem 3D und Echtzeit-Rendering-Technologien. Am oberen Rand desDisplayrahmens ist ein Set von drei Kameras angebracht, die die Position undBewegung des Kopfes sowie der Augen des Nutzers verfolgen. Für jedes Auge wirddabei ein eigenes Bild erstellt: Jedes der beiden Bilder wird durch eineoptische Linse projiziert und jeweils auf das andere Auge gebrochen. DankEchtzeit-Rendering startet dieser Prozess jedes Mal von Neuem, sobald derBetrachter seinen Kopf bewegt. Das Bild passt sich dabei immer dem jeweiligenBetrachtungswinkel des Nutzers an. Darüber hinaus kann das Notebook via KI auchstandardmäßige 2D-Inhalte in stereoskopisches 3D umwandeln.Stereoskopische 3D-Software für Designer - sofort einsatzbereitSpatialLabs(TM) ermöglicht es Designern, ihre Projekte in Echtzeit zum Leben zuerwecken. Die Software unterstützt alle gängigen 3D-Dateiformate,(3) sodassEntwickler und Designer sich all ihre Modelle im SpatialLabs(TM) ModelViewerganz einfach anschauen können. Dort können sie auch Beleuchtung, Texturen undHDRI-Hintergründe anpassen, um die ideale Präsentationseinstellung zu finden.SpatialLabs(TM) ModelViewer Add-Ons sind derzeit für acht 3D-Software-Suites(4)verfügbar, darunter Autodesk Fusion 360, Rhinoceros und Zbrush. Modelle, die indiesen Anwendungen erstellt wurden, können mit einem einzigen Klick in denSpatialLabs(TM) Model Viewer exportiert werden und sind dort umgehend instereoskopischem 3D abrufbar.Für einen optimierten Designprozess kann der ConceptD 7 SpatialLabs(TM) Editionmit einem 2D-Monitor verbunden werden. Nutzer können Inhalte in 2D erstellen unddirekt in stereoskopischem 3D hinsichtlich potenzieller Designfehler prüfen. Daserweist sich beispielsweise für Produktdesigner als besonders praktisch: DankSpatialLabs(TM) können sie ihre Produkte bereits vor der Produktion in 3Dvisualisieren und sparen so Ressourcen. Beteiligte Teammitglieder und Kundenkönnen anhand des 3D-Modells eindeutigeres Feedback geben und wissen direkt, obihre Erwartungen erfüllt werden.Zusätzlich erhält SpatialLabs(TM) Go ein Update mit einer KI, die 2D-Inhalteautomatisch in stereoskopische 3D-Modelle konvertieren kann, darunter Fotos,Videos, einfache Spiele oder sogar Videokonferenzen.SpatialLabs(TM) Developer Website: Unreal Engine Plug-in und Ultraleap HandTrackingIm Mai 2021 startete Acer das SpatialLabs(TM)-Entwicklerprogramm für die UnrealEngine, ein Echtzeit-3D-Tool, das von Entwicklern aus zahlreichen Branchen fürdie Umsetzung ihrer Projekte genutzt wird. Mit der Einführung des ConceptD 7SpatialLabs(TM) Edition präsentiert Acer auch die SpatialLabs(TM) DeveloperWebsite (https://spatiallabs.acer.com/developer) , auf der Entwickler Zugriffauf alle Tools einschließlich des Unreal Engine-Plug-ins sowie die Unterstützungvon Ultraleap Hand-Tracking erhalten. Letzteres ermöglicht es, Befehle viaGesten anstelle mit Maus und Handheld-Controller einzugeben. Besonders beihochfrequentierten Displays, beispielsweise im Museum oder inAusstellungsräumen, erweist sich Ultraleap dank des intuitiven Erlebnisses alssehr nützlich. Gleichzeitig reduziert die Technologie die Anzahl an Personen,die das Gerät berühren müssen.Im Rahmen der SpatialLabs(TM) Developer Website arbeiten zahlreiche Entwicklergemeinsam mit Acer an einer Reihe innovativer Anwendungen und Tools:- Autokonfigurator: Händler können ihren Kunden in der Anwendung dieverschiedensten Ausstattungsoptionen für ein bestimmtes Automodell vorführen,ohne den Wagen direkt vor Ort haben zu müssen.- Innenarchitekten können virtuelle Besichtigungen mit ihren Kunden durchführen,um diesen ein realitätsnahes Gefühl für den Raum und dessen Größe zu geben.- Dank Motion-Capturing-Technologien können Videos mit volumetrischer Tiefe,also in 3D, aufgenommen werden, sodass Nutzer 360-Grad-Filmerlebnisse vonjedem Ort der Welt aus genießen können.- Geodaten aus der Beobachtung der Erde verschmelzen hochauflösende Daten vonSatelliten, Tiefseesensoren und Luftfahrtplattformen zu echten3D-Landschaften.Neue ConceptD 3 Ezel Modelle: Flexibel und in neuem FormatAcer erweitert seine ConceptD 3-Serie um mehrere neue Modelle: Eine neueClamshell-Variante mit 40,64 cm(16 Zoll) Display und im praktischen16:10-Seitenverhältnis sowie ein 39,6 cm (15,6 Zoll) großes Convertible-Modellinklusive Wacom-EMR-Stift ergänzen das Sortiment. Zusätzlich erhalten auch dieModelle ConceptD 3 Pro und ConceptD 3 Ezel Pro ein Hardware-Update und sindzukünftig mit Intel® Core(TM) i7-Prozessor und einer von drei Grafikoptionen biszu einer NVIDIA® T1200 GPU verfügbar.(2)Alle Notebooks der ConceptD 3-Serie sind mit einer Micro-Arc Oxidation(MOA)-Beschichtung überzogen, damit das in minimalistischem Weiß gehalteneMagnesium-Gehäuse beständig gegen Schmutz und Abrieb geschützt ist.(2) EinPANTONE®-validiertes Display mit einer Farbgenauigkeit von Delta E<2 sorgtdafür, dass auch feinste Details so originalgetreu wie möglich dargestelltwerden.Preise und Verfügbarkeit DE & ATDas ConceptD 3 ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenenEndkundenpreisen ab 1.599 EUR verfügbar.Das ConceptD 3 Pro ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenenEndkundenpreisen ab 1.699 EUR verfügbar.Das ConceptD 3 Ezel ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenenEndkundenpreisen ab 2.099 EUR verfügbar.Das ConceptD 3 Ezel Pro ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlichempfohlenen Endkundenpreisen ab 2.369 EUR verfügbar.Das ConceptD 7 SpatialLabs(TM) Edition ist voraussichtlich ab Q1 2022 verfügbar.Preise auf Anfrage.Preise und Verfügbarkeit CHDas ConceptD 3 ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenenEndkundenpreisen ab 1'599 CHF verfügbar.Das ConceptD 3 Pro ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenenEndkundenpreisen ab 1'699 CHF verfügbar.Das ConceptD 3 Ezel ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenenEndkundenpreisen ab 2'099 CHF verfügbar.Das ConceptD 3 Ezel Pro ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlichempfohlenen Endkundenpreisen ab 2'369 CHF verfügbar.Das ConceptD 7 SpatialLabs(TM) Edition ist voraussichtlich ab Q1 2022 verfügbar.Preise auf Anfrage.1) Der Inhalt muss im Vollbildmodus angezeigt werden können.2) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. AlleModelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.3) Zu den Formaten gehören OBJ, FBX, STEP, STL, COLLADA, IGES, glTF, 3DS, BLEND,PLY, DAE und IGS.4) Add-Ons umfassen Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds Max,Rhinoceros, Cura, Blender, SketchUp und Zbrush.Über Acer Inc.Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und inüber 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibtinnovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals,Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragenweltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in derVerantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungenaufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neueMöglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung istAcer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice imhauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg beiHamburg als Acer Computer GmbH.Pressekontakt:Vanessa PintoAccount Managerachtung! GmbHM. mailto:acer@achtung.deFelix SadowskiPR SpecialistAcer Computer GmbHM mailto:presse.de@acer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59180/5045662OTS: Acer Computer GmbH