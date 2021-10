Achtung, Investoren: Mit diesen beiden Aktien bekommt man noch im aktuellen Jahr mehr Dividende!

McDonald’s

Weißt du, was ich persönlich sehr an McDonald’s (WKN: 856958) schätze? Nein, es ist ganz sicher nicht das Fast Food, das die Firma in ihren Restaurants anbietet. Vielmehr sind es die regelmäßigen Dividendenanhebungen. Und hier kann der Konzern auf eine lange Tradition zurückblicken. Denn die Ausschüttung wird nun schon seit 1976 jedes Jahr in Folge angehoben. So auch in diesem Jahr.

Schon bei der nächsten Quartalsdividende, die im Dezember ausgezahlt wird, erhalten die Anleger mit 1,38 US-Dollar je Aktie demnach 9 Cent mehr, als bei der letzten Quartalsausschüttung überwiesen wurde. Wir sehen im aktuellen Jahr also eine Anhebung um gut 7 %. Und wer die Aktie der Fast-Food-Kette schon etwas länger besitzt, den dürfte dies durchaus zufrieden machen. Denn blicken wir einmal auf die letzte Dekade, so lässt sich hier mit einem Anstieg von 97 % fast eine Dividendenverdopplung erkennen.

Doch nicht nur die Dividende von McDonald’s ist in diesem Zeitraum geklettert. Auch die Aktie des Unternehmens konnte eine recht beeindruckende Entwicklung hinlegen. Aktuell notieren die Papiere mit 245,40 US-Dollar (12.10.2021) nämlich 178 % höher als noch vor zehn Jahren. Als Dividendenrendite lässt sich bei diesem Kurs derzeit ein Wert von 2,25 % errechnen.

Am 27.10.2021 wird McDonald’s die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Hier wird von den Analysten im Schnitt ein Umsatzwachstum von 11,74 % prognostiziert. Und auch beim Gewinn je Aktie (EPS) wird gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Anstieg von 2,22 US-Dollar auf 2,46 US-Dollar je Aktie gerechnet. Ich bin an dieser Stelle optimistisch, dass der Konzern seine Anleger nicht enttäuschen dürfte. Die Aktie von McDonald’s könnte also nicht nur für Dividendeninvestoren mehr als einen Blick wert sein.