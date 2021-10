Gabriel weist US-Kritik an Nordstream 2 scharf zurück / Höherer deutscher Nato-Beitrag zum Schutz Osteuropas / Ex-SPD-Chef geißelt Kritik an Katar und der Fußball-WM 2022

Bielefeld (ots) - Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke e. V., Ex-SPD-Chef SigmarGabriel, hat US-Attacken auf die Ostsee-Pipeline Nordstream 2 scharfzurückgewiesen. "Man kann zu dieser Pipeline zwischen Russland und Deutschlandstehen, wie man will. Aber es kann nicht sein, dass ein Verbündeter eingreift ineuropäisches Recht", sagte Gabriel der in Bielefeld erscheinenden NeuenWestfälischen (Samstagausgabe). Es gebe keinen Anlass, das Projekt zu stoppen.Gabriel forderte zugleich ein Signal Europas an die USA für ein gemeinsamesAuftreten in der Welt. Europa habe auf die Initiative des US-Präsidenten Biden,eine bessere Welt zu gestalten sehr zurückhaltend reagiert. "Dabei ist eineBalance in der Weltpolitik nur durch ein starkes Europa plus den USA möglich",so Gabriel. Deutschland erfülle nicht das Ziel, zwei Prozent desBruttosozialproduktes in die Verteidigung zu stecken. "Wir könnten 1,5 Prozentmehr für die Bundeswehr ausgeben. Und 0,5 Prozent für den Schutz derosteuropäischen Nato-Staaten bereitstellen", schlägt Gabriel vor. "Da wären diePolen überrascht und es wäre ein starkes Signal, weil bisher nur die USA bereitsind, Verantwortung für die Sicherheit Osteuropas zu übernehmen."Der frühere SPD-Vorsitzende wies auch die Kritik an dem Emirat Katar und derFußball-WM dort 2022 scharf zurück. "Gerade wir Deutschen neigen dazu, andereLänder immer nur nach unseren Maßstäben zu beurteilen und nicht danach, welcheWegstrecke diese Länder bereits geschafft haben", so Gabriel. Dabei seien "wirDeutschen lange Zeit knietief durch Blut gewatet, bis wir zu dem Land wurden,das wir heute sind", sagte der Vorsitzende der Atlantik-Brücke und mahnte: "Einbisschen mehr Demut vor der Entwicklung anderer Länder würde uns ganz gut tun."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65487/5047874OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)