BioNTech: Kinderärzte in Deutschland sind sich einig und fordern Impfungen für Kinder!

Gerade eben erst haben BioNTech und Pfizer den Antrag auf eine Notfallzulassung ihres Impfstoffs bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA auch für die Altersklasse der fünf- bis elfjährigen gestellt, da bekommen die Mainzer Rückenwind von deutschen Kinderärzten. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin macht sich für eine Impfung der Über-12jährigen stark.

So machte der Verbandspräsident Jörg Dötsch gegenüber den Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland deutlich, dass die Mediziner “allgemein und uneingeschränkt” bei Jugendlichen für eine Impfung sind. Die Daten von über zehn Millionen Kindern und Jugendlichen ließen eine solch klare Empfehlung zu. BioNTech muss sich also um Absatzmärkte für seinen erfolgreichen Impfstoff auch in Zukunft wohl keine Gedanken machen.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

