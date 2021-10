Holland America Line ernennt Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margriet der Niederlande zur Patin der Rotterdam

Seattle (ots/PRNewswire) - Die Rotterdam ist das 13. Schiff der Kreuzfahrtlinie,

das nach einem niederländischen Königshaus benannt wird



Holland America Line gab heute bekannt, dass bei der Taufe der Rotterdam im

nächsten Frühjahr Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margriet der Niederlande

Patin des Schiffes sein wird und damit eine Tradition fortsetzt, die in den

1920er Jahren begann.



Die Verbindung zwischen der Holland America Line und dem Haus Oranien geht fast

ein Jahrhundert zurück, als Prinz Hendrik 1929 die Statendam III zu Wasser ließ.

Seitdem haben Mitglieder des niederländischen Königshauses im Laufe der Jahre 11

weitere Schiffe der Holland America Line zu Wasser gelassen, darunter Ihre

Königliche Hoheit Prinzessin Margriet, die die Prinsendam (1972), die Nieuw

Amsterdam III (1983), die Rotterdam VI (1997) und die Oosterdam (2003) taufte.





"Wir sind zutiefst dankbar, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margrieterneut als Taufpatin für ein Schiff der Holland America Line fungiert und damiteine lange Tradition mit der königlichen Familie fortsetzt, die unsereniederländischen Wurzeln ehrt", so Gus Antorcha, Präsident der Holland AmericaLine. " Rotterdam wird nächstes Jahr in Rotterdam benannt, um seineNamensgeberin und unsere historische Verbindung mit den Niederlanden zu feiern.Wir freuen uns darauf, den Tag zu feiern, an dem für Holland America Line allesbegann."Weitere Mitglieder des niederländischen Königshauses als Patin sind u.a. KöniginMáxima, die 2016 die Koningsdam und 2010 die Nieuw Amsterdam getauft hat. Diedamalige Königin Beatrix war 2008 die Taufpatin der Eurodam . Die Rotterdam Vwurde 1958 von Königin Juliana vom Stapel gelassen. Die damalige PrinzessinBeatrix taufte Statendam IV im Jahr 1957 und Prinses Margriet im Jahr 1960. DieNieuw Amsterdam II wurde 1937 von Königin Wilhelmina vom Stapel gelassen.Die Jungfernfahrt der Rotterdam beginnt am 20. Oktober 2021 in Amsterdam,Niederlande, und führt auf eine 14-tägige Transatlantikreise nach FortLauderdale, Florida. Während ihrer ersten Karibiksaison von November bis Aprilwird die Rotterdam ab Fort Lauderdale eine Vielzahl von fünf- bis elftägigenRouten durch die südlichen, westlichen, östlichen und tropischen Regionenanbieten. Mitte April kehrt das Schiff auf einer 14-tägigen Atlantiküberquerungnach Europa zurück, um den Sommer in Norwegen, im Baltikum, auf den BritischenInseln und in Island zu verbringen, jeweils auf dem Hin- und Rückweg vonAmsterdam.Die Rotterdam wurde am 30. Juli 2021 von der Fincantieri-Werft in Italienabgeliefert. Der Termin für die Taufe des Schiffes in Rotterdam wird in denkommenden Monaten bekannt gegeben.