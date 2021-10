Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Am 12. Oktober 2021 fand die siebte pharmazeutische Fachtagungvon PSE - Pharma Solutions Europe und 1stLine e.K. zum ThemaArzneimittelausschreibungen in Stuttgart statt. Mit einer großen Neuerung indiesem Jahr: Die Tagung war erstmals international ausgelegt, sodass dieVeranstalter Rainer Aufrecht von PSE und Ingo Hüser von 1stLine e.K. aufEnglisch durch den Tag führten. Neben rund 80 deutschen Teilnehmern waren auchGäste aus der Ukraine, Kuwait, Indien, Dänemark und Griechenland anwesend.Gespannt verfolgte man die Vorträge zu den Themen Vergaberecht,Arzneimittelrabattverträge und Arzneimittelausschreibungen der GKV, welcheallesamt eines gemein hatten: Die Praxisnähe zum pharmazeutischen Tagesgeschäft.So beschrieb Ashish Sinha , Vice President International bei Alkem, einem dergrößten indischen Pharma-Unternehmen, welche speziellen Erwartungen er anDienstleister stellt, die neu in den komplexen deutschen Markt eintretenmöchten. Er zeigte auf, wie in einem einzigen Analysepfad unterschiedlichsteMarktdaten zueinander in Relation gesetzt werden können, wie beispielsweise dieAusschreibungsfrequenz einer bestimmten ausschreibenden Stelle der gesetzlichenKrankenversicherung, die Anzahl der erteilten Zuschläge, die Namen derbisherigen Zuschlagsempfänger oder die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen. Diebesondere Herausforderung: All diese Daten sind hochdynamisch und jeweilsabhängig von der Marktgröße, dem Marktpreisniveau und den internenHerstellungskosten. Um in diesem Bereich erfolgreiche Analysen durchzuführen,bedarf es also einem starken Partner wie PSE - Pharma Solutions Europe: Daspharmazeutische Beratungsunternehmen verfügt über eine zuverlässige undhochspezialisierte Datenbasis, die sowohl Details zu bereits bestehendenRabattvertragsbeziehungen, als auch sämtliche relevanten Daten derArzneimittelausschreibungen umfasst. Sinha lobte das Team von PSE, das täglichan der Erweiterung dieser Datenbanken arbeitet und es damit pharmazeutischenAnbietern ermöglicht, zuschlagsfähige, also form- und fristgerechte Angeboteabzugeben.Ein weiteres Highlight war die Präsentation von Frank Wienands , Kopf derAbteilung Versorgungsgestaltung bei der AOK Baden-Württemberg. Seit über 17Jahren hat Wienands bereits die Ausschreibungsgeschichte der AOKBaden-Württemberg und damit federführend für die gesamte Branche mitgestaltet.In seinem Vortrag fasste er die momentane Lage im Unternehmen zusammen: "Wirverstehen unser Ausschreibungsdesign als lernendes System. In Bezug aufNachhaltigkeit und Resilienz der Lieferketten hat die AOK-Gemeinschaft einenwichtigen Schritt gemacht. Sobald die rechtlichen Fragen geklärt sind, lernen